Воробьев – о своем фееричном голе: «Из 10 таких забил бы 9»

Игрок «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался о голе в ворота ЦСКА в 12-м туре РПЛ (3:0).

Ворота ЦСКА защищал Владислав Тороп.

«Локо» вышел на 1-е место.

«Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.

«Жалко ли Торопа? Хорошо, что он ошибся. Для нас это плюс. Хотел подать, но получилось, как получилось. Удар получился фантастическим. Посвящаю гол семье.

Почему побежал до конца? Увидел, что вратарь не выйдет, и побежал. Футбольный бог наградил за старания. Из десяти таких забил бы девять», – заверил Воробьев.