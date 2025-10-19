Назван лучший форвард России прямо сейчас

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский оценил гол форварда «Локо» Дмитрия Воробьева в ворота ЦСКА (3:0).

«Воробьев.

1. Накрыл Торопа.

2. Поверил, что догонит мяч и единственный побежал к флажку, пока защитники ЦСКА ждали, что мяч уйдет за линию.

3. Зарядил сухим листом со свалом под дальнюю штангу.

С одной стороны – один из самых шальных ударов, которые я видел. С другой стороны – трудовой и абсолютно заслуженный гол Дмитрия Воробьева.

Лучший форвард страны на сегодня», – написал Моссаковский.