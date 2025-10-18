Воробьев высказался о своем сумасшедшем голе ЦСКА

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев высказался о голе в ворота ЦСКА в 12-м туре РПЛ (3:0).
«Внукам буду рассказывать, что бил по воротам.
У нас получались атаки, но, к сожалению, не удавалось довести их до гола. Могли забивать больше. Во втором тайме старались больше нагнетать, создавать моменты и отодвигать игру от своих ворот», – сказал Воробьев.
- Ворота ЦСКА защищал Владислав Тороп.
- «Локо» вышел на 1-е место.
- «Бомбардир» вел прямую текстовую трансляцию игры в Черкизово.
Источник: «Матч ТВ»