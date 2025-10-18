Глушенков отреагировал на прозвище «русский бразилец»

Нападающего «Зенита» Максима Глушенкова спросили про его прозвище – «русский бразилец».
«Где-то слышал, что меня так называют, но никак не реагирую на это, честно говоря.
Доказывать ничего не хочу. Хочу просто прогрессировать с каждой игрой и помочь команде выбраться на первое место и закрепиться там», – сказал Глушенков.
- Глушенков в этом сезоне провел 9 матчей, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.
- Его рыночная цена – 12 миллионов евро.
- «Зенит» отстает от 1-го места на 4 очка.
Источник: «Р-Спорт»