Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Глушенков отреагировал на прозвище «русский бразилец»

Сегодня, 17:05
1

Нападающего «Зенита» Максима Глушенкова спросили про его прозвище – «русский бразилец».

«Где-то слышал, что меня так называют, но никак не реагирую на это, честно говоря.

Доказывать ничего не хочу. Хочу просто прогрессировать с каждой игрой и помочь команде выбраться на первое место и закрепиться там», – сказал Глушенков.

  • Глушенков в этом сезоне провел 9 матчей, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.
  • Его рыночная цена – 12 миллионов евро.
  • «Зенит» отстает от 1-го места на 4 очка.

Еще по теме:
Названы три российских футболиста, которые могут уехать в Европу 2
Топ-3 игрока РПЛ по версии Аленичева – ноль спартаковцев 3
Талалаев назвал лучшего российского футболиста в данный момент 2
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Глушенков Максим
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Хулиганин
1760797875
Лучше нe.гp-альбинос.
Ответить
Главные новости
Барко спросили, покинет ли он «Спартак» зимой
18:36
Ловчев отреагировал на ничью «Спартака» с «Ростовом»
18:21
Тренер «Спартака» прокомментировал ничью с «Ростовом»
18:05
5
Фото«Спартак» в матче с «Ростовом» должен был остаться вдевятером
17:46
11
«Фратрия» опубликовала пост после ничьей «Спартака» с «Ростовом»
17:37
8
Реакция Рабинера на спасение «Спартака» в матче с «Ростовом»
17:29
1
РПЛ. «Спартак» в меньшинстве спасся в матче с «Ростовом» (1:1)
17:14
81
В АПЛ случилась самая быстрая отставка в истории
16:50
1
Видео«Спартак» пропустил от «Ростова» на 54-й минуте
16:39
4
Реакция Федотова на удаление спартаковца Джику
16:33
5
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – ЦСКА: 18 октября
18:36
Дзюба описал победу над «Пари НН» одним прилагательным
18:29
Тренер «Ростова» Альба оценил ничью со «Спартаком»
17:54
2
Реакция Рабинера на спасение «Спартака» в матче с «Ростовом»
17:29
1
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
17:15
РПЛ. «Спартак» в меньшинстве спасся в матче с «Ростовом» (1:1)
17:14
81
Глушенков отреагировал на прозвище «русский бразилец»
17:05
1
Видео«Спартак» пропустил от «Ростова» на 54-й минуте
16:39
4
Реакция Федотова на удаление спартаковца Джику
16:33
5
Дзюба назвал игрока «Пари НН» негодяем
16:20
1
«Спартак» согласовал контракт с новым тренером
15:58
32
«Спартак» остался в меньшинстве на 26-й минуте матча с «Ростовом»
15:48
10
ВидеоУ Бабича подозрение на разрыв «крестов»
15:41
3
Зенитовец Адамов назвал самое страшное событие в своей жизни
15:32
1
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
15:02
РПЛ. «Оренбург» сыграл вничью с «Крыльями» (1:1) в дебютном матче Ахметзянова
15:02
1
РПЛ. «Акрон» победил в гостях «Пари НН» (1:0) и покинул зону переходных матчей
14:58
1
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
14:58
Дюков заявил об улучшении судейства в РПЛ
14:51
4
Аленичев оценил возможное назначение Талалаева в «Спартак»
14:29
1
«Спартак» сыграет с «Ростовом» без Жедсона и Литвинова – известны причины
14:18
9
Тарасова определила самого востребованного российского тренера
14:11
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 18 октября
14:09
5
Зорин объяснил, почему не ушел из «Спартака» в новую аренду
13:57
1
Видео1-й гол «Оренбурга» при Ахметзянове – Песьяков пустил над ушами
13:49
1
В РПЛ есть игрок, прочитавший 100+ книг
13:22
11
Семак прокомментировал ситуацию с Жерсоном, который несчастлив в России
13:05
2
Червиченко объяснил Станковичу, за что его на самом деле не любят в России
12:55
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 