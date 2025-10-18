Глушенков отреагировал на прозвище «русский бразилец»

Нападающего «Зенита» Максима Глушенкова спросили про его прозвище – «русский бразилец».

«Где-то слышал, что меня так называют, но никак не реагирую на это, честно говоря.

Доказывать ничего не хочу. Хочу просто прогрессировать с каждой игрой и помочь команде выбраться на первое место и закрепиться там», – сказал Глушенков.