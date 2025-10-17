Вердикт ЭСК РФС по пенальти в матче «Акрон» – «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорный пенальти в концовке игры 11-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом».
Момент на 92-й минуте: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Зенит» после просмотра монитора
Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Зенит» после видеопросмотра
Голосование: большинство голосов
Мотивировка: контакт мяча с рукой защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади является наказуемым, так как его рука находится в неестественном положении, увеличивая площадь тела.
- Матч судил Сергей Цыганок.
- Итоговый счет – ничья 1:1.
- Артем Дзюба вышеуказанный пенальти не реализовал.
Источник: сайт РФС