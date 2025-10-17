Введите ваш ник на сайте
Вердикт ЭСК РФС по пенальти в матче «Акрон» – «Зенит»

Сегодня, 20:16
5

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала спорный пенальти в концовке игры 11-го тура РПЛ между «Акроном» и «Зенитом».

Момент на 92-й минуте: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота команды «Зенит» после просмотра монитора

Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Зенит» после видеопросмотра

Голосование: большинство голосов

Мотивировка: контакт мяча с рукой защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади является наказуемым, так как его рука находится в неестественном положении, увеличивая площадь тела.

  • Матч судил Сергей Цыганок.
  • Итоговый счет – ничья 1:1.
  • Артем Дзюба вышеуказанный пенальти не реализовал.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Акрон Цыганок Сергей
Desma
1760723124
"его рука находится в неестественном положении, увеличивая площадь тела" А то, что мяч от лица попадает в руку - рикошет. Очередное фуфло прогнал ЭСК РФС и это не смешно...........
Ответить
Литейный 4 (returned)
1760723567
Другого результата мы и не ждали от прохряковского ЭСК. Гыгыгы
Ответить
Artemka444
1760723751
Каждый по своим правилам судит, так что ничего удивительного!!!
Ответить
...уефан
1760724260
...Дзюба - олень кривокопытный, и футболку со стыда на рога натянул...
Ответить
Garrincha58
1760725016
Шапито какое то
Ответить
