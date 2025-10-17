Сперцяна после расистского скандала убрали из претендентов на премию «Джентльмен года»

«Комсомольская правда» исключила капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна из голосования за обладателя премии «Джентльмен года»-2025.

Полузащитник остается в списке номинантов, опубликованном на сайте издания, но в опросе его уже нет.

Это произошло после расистского скандала с участием Усмана Ндонга из «Ахмата». Сперцян якобы назвал его «черным говном».