Кураньи перечислил футболистов, с которыми любил выпить в России

Бывший форвард «Динамо» Кевин Кураньи вспомнил, как употреблял алкоголь в России.

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год.

Немецкий нападающий провел за команду 151 матч, забив 56 голов.

– Вы рассказывали, что после побед ходили по московским клубам вместе с партнерами по «Динамо». Кто из вас пил лучше всех?

– Уилкшир – однозначно! Люк и меня учил пить.

– А из русских? Кокорин?

– Нет, Саша был еще молод. Вот Андрей Воронин умел пить!

– Пересекались в клубах с игроками других московских команд?

– Кучу раз. Мы были хорошими друзьями, так что могли и вместе выпить.

– Ждем имен.

– Легко: сначала это были Веллитон и Ари, а потом – Ману Фернандеш и Квинси Промес.