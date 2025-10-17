Введите ваш ник на сайте
  Кураньи раскрыл, на какую сумму ограбили его дом в Штутгарте

Кураньи раскрыл, на какую сумму ограбили его дом в Штутгарте

Сегодня, 16:29
2

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи ответил на вопросы про ограбление его дома.

– Недавно ваш дом в Германии ограбили. Как все произошло?

– Я был на дне рождения друга. Возвращаюсь домой – вижу грабителей. Оказалось, я забыл установить сигнализацию. Это была ошибка.

– Побежали за ворами?

– Да, но они быстро скрылись. К сожалению, со своим больным коленом я не смог их догнать. Тогда вызвал полицию – они как раз и установили мне сигнализацию.

– Что у вас украли?

– Часы и другие ценные вещи.

– На какую сумму?

150 тысяч долларов.

  • Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год.
  • Форвард забил 56 голов и сделал 24 ассиста в 151 матче.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Кураньи Кевин
Комментарии (2)
Айболид
1760709471
"Всё, что нажито непосильным трудом....." (с)
Ответить
NewLife
1760710067
Вы лучше издайте мемуары Кураньи отдельной книгой и не засоряйте новостную ленту Бомбардира(
Ответить
