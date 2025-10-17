Кураньи раскрыл, на какую сумму ограбили его дом в Штутгарте

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи ответил на вопросы про ограбление его дома.
– Недавно ваш дом в Германии ограбили. Как все произошло?
– Я был на дне рождения друга. Возвращаюсь домой – вижу грабителей. Оказалось, я забыл установить сигнализацию. Это была ошибка.
– Побежали за ворами?
– Да, но они быстро скрылись. К сожалению, со своим больным коленом я не смог их догнать. Тогда вызвал полицию – они как раз и установили мне сигнализацию.
– Что у вас украли?
– Часы и другие ценные вещи.
– На какую сумму?
– 150 тысяч долларов.
- Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год.
- Форвард забил 56 голов и сделал 24 ассиста в 151 матче.
Источник: Sport24