Кураньи раскрыл, на какую сумму ограбили его дом в Штутгарте

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи ответил на вопросы про ограбление его дома.

– Недавно ваш дом в Германии ограбили. Как все произошло?

– Я был на дне рождения друга. Возвращаюсь домой – вижу грабителей. Оказалось, я забыл установить сигнализацию. Это была ошибка.

– Побежали за ворами?

– Да, но они быстро скрылись. К сожалению, со своим больным коленом я не смог их догнать. Тогда вызвал полицию – они как раз и установили мне сигнализацию.

– Что у вас украли?

– Часы и другие ценные вещи.

– На какую сумму?

– 150 тысяч долларов.