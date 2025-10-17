Черчесов объяснил решение возглавить «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о своем назначении в грозненский клуб.

– Станислав Саламович, в августе вы возглавили «Ахмат» после трех поражений клуба на старте, а в прошлом сезоне он остался в РПЛ только по итогам стыковых матчей. Но вы ведь не шли с задачей бороться за выживание?

– Ситуации бывают разные. До моего прихода уже проведена определенная работа по селекции, поэтому ощущалось, что клуб действительно хочет развиваться – не на словах, а на деле. Президент Якуб Закриев, спортивный директор Руслан Газзаев – люди амбициозные, ответственные. С Газзаевым, кстати, еще 13 лет назад работал в Грозном, мы хорошо знакомы. Слова с делом здесь не расходятся.

– Все же какие-то ориентиры у команды есть? Вот сейчас «Ахмат» идет девятым. Если закончите чемпионат на этом месте, будет успех?

– Не хотелось бы говорить банальности вроде «все покажет сезон». Но факт, что мы стали основательнее – и на поле, и за его пределами. Главное сейчас – стабилизироваться. Когда появится стабильность, придут и конкретные задачи. Мы же понимаем: футбол – не арифметика, здесь не бывает «планировал – значит, так и будет». Есть соперники, у которых свои цели. Поэтому идем шаг за шагом. Если хотите аналогию: в тяжелой атлетике спортсмен берет начальный вес. Не взял – вылетел. Так и здесь: сначала нужно «взять вес», закрепиться, а потом уже добавлять килограммы, идти к рекордам.