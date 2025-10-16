Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Орлов нашел уникального игрока в ЦСКА: «Не помню таких в России»

Орлов нашел уникального игрока в ЦСКА: «Не помню таких в России»

Сегодня, 09:21
1

Комментатор Геннадий Орлов высказался о лидерстве ЦСКА.

«Очень удачно пришел новый главный тренер Челестини в ЦСКА, быстро во всем разобрался. Я помню одно из первых его интервью, когда он сказал – мол, ребята, у вас прессинг неправильный! И он его перестроил.

И посмотрите, как эти ребята преобразились – бегут, радуются, играют в удовольствие. Кисляка, конечно, надо отметить, но еще и Глебова – при таком небольшом росте он набирает такую скорость и имеет очень хорошие «тормоза», то есть, здорово меняет направление в беге, в меру хладнокровен. Удивительный игрок! Я не помню, чтобы такие были в России – это яркая индивидуальность.

Ну а с Челестини – редкий случай, чтобы тренер вот так пришел и сразу попал, все увидел, понял. Хотя отчасти ему повезло – все же там была уже готовая команда, она играла неплохо с Николичем.

Это как в свое время повезло Петржеле, когда он пришел и получил молодых ребят, которые подошли к нужному моменту. И Петржела нашел с ними общий язык, и был веселый футбол, который всем нравился», – сказал Орлов.

Ранее стало известно, что на 19-летнего Глебова претендуют еще четыре европейские команды: «Интер», «Аталанта», «Ньюкасл» и «Лейпциг».

Еще по теме:
Федотов отметил свою заслугу в прогрессе Кисляка и Глебова 1
Глебову посоветовали не покидать ЦСКА ради Европы: «Ни в коем случае» 3
Еще 4 европейских клуба интересуются Глебовым из ЦСКА 2
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Глебов Кирилл Орлов Геннадий
Комментарии (1)
Cleaner
1760603476
Быстро же Флюгер своих Аршавина и Кержакова забыл. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
