Селюк – о проблемах «Ростова»: «Всe как я и говорил девять месяцев назад»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на происходящее в «Ростове».

Команда занимает 10-е место в таблице РПЛ с 13 очками в 11 турах.

Сегодня стало известно об уходе президента клуба Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина.

Также сообщалось о серьезных финансовых проблемах «Ростова».

– Нет ощущения, что бегут с тонущего корабля?

– Что значит ощущение? Я об этом сказал ещe зимой, когда Карпин ушeл. Это началось, когда пошли проверки клуба, губернатора.

И первый сбежал, а не устал, Карпин – так всe и пошло. Сейчас – Арташес, понятно, что клуб передадут.

Все говорили про «Химки», а в команде всего 700 миллионов долга. 500 миллионов должен был заплатить «Матч ТВ», так как «Химки» остались в РПЛ – и всего 200 миллионов разница.

2 миллиона евро, и отстранили клуб. Поверьте, если покопаться в «Ростове», то там всe гораздо прозаичнее.

Команда скинула весь «багаж», всех неходячих Карпин распродал – Осипенко, Глебова. «Динамо» развели как лохов. Гафин, видимо, был участником этих событий, и его в клубе уже нет, руководство увидело эту комбинацию перехода из «Ростова» в «Динамо».

Всe как я и говорил девять месяцев назад – когда Карпину вдруг стало тяжело. А всe там далеко не так, и не удивлюсь, если откроются какие-нибудь уголовные дела.