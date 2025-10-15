Введите ваш ник на сайте
Парфенов впервые высказался об увольнении из «Торпедо»

Сегодня, 21:47

Экс-тренер «Торпедо» Дмитрий Парфенов ответил на вопросы об уходе из московского клуба.

  • Парфенов проработал в столичной команде 32 дня.
  • Его сменил Олег Кононов, которого увольняли ровно 2 месяца назад.
  • «Торпедо» занимает последнее место в PARI Первой лиге после 14 туров.

– Вы когда узнали об отставке?

– Ехал на утреннюю тренировку перед кубковой игрой, а после команда заезжала в отель. Мне прислали сообщение, что нужно приехать в офис. На встрече озвучили решение акционеров клуба, на этом всe. В любом случае, это тоже опыт.

– Как восприняли?

– Удивился, конечно, было непонятно такое решение. Работы нашим тренерским штабом за этот месяц проделано много. Чувствовал, что команда приходит в порядок, уже понимает наши требования, выполняет их.

Впереди у нас было три домашних матча, где можно было добиться максимального результата и исправить турнирное положение. Плотность в таблице очень высокая, сомнений, что «Торпедо» выправит ситуацию, у меня не было.

– С командой успели попрощаться?

– Собрались с административным штабом, потом с игроками. Сказал речь, ребята потом подходили, сказали теплые слова, кто‑то звонил, кто‑то сообщение прислал. Пожали руки, посмотрели в глаза. Теперь двигаемся дальше.

– Кто‑то из вашего штаба остался в «Торпедо»?

– Нет, все ушли.

  • При Парфенове торпедовцы провели 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Парфенов Дмитрий
