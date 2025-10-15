Кисляк раскрыл секрет Челестини в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Сергей Кисляк оценил работу главного тренера команды Фабио Челестини.
– В чем секрет Челестини? Почему он сразу начал давать результат?
– Могу отметить его европейский подход. Это работа всех вместе, команды, игроков, персонала и тренерского штаба прежде всего. Многие не видят, что происходят за пределами футбольного поля. Все видят только тренерский штаб и игроков, а на самом деле очень большую работу делает и персонал. Они также помогают быть одной командой. Поэтому в коллективе хорошая атмосфера.
- Челестини возглавил ЦСКА этим летом.
- Команда под его руководством занимает 1-е место в РПЛ.
- Швейцарец был признан лучшим тренером чемпионата в августе и сентябре
Источник: «Матч ТВ»