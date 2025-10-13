Сильянов назвал главного конкурента «Локомотива» в борьбе за чемпионство – это не «Зенит»

Фланговый защитник «Локомотива» Александр Сильянов ожидает чемпионской гонки с другой московской командой.

«Главный конкурент в борьбе за чемпионство? ЦСКА, нравится их игра. У них в центре поля игроки крутятся, а центральные защитники – просто топ. Фланги быстрые, нападение в порядке.

Системообразующие игроки ЦСКА? Считаю, что это Обляков, Кисляк и Дивеев. На Кубок России они с нами вышли без Вани и Игоря, и сразу была другая игра.

Обляков круто опускается, чтобы организовать выход из обороны, у Дивеева качественные проникающие передачи диагональные. Они втроем более целостные и системообразующие игроки.

Поменялись ли они с приходом Челестини? Как будто не особо поменялись. У ЦСКА также крутится этот ромб, ничего нового почти. Каких еще соперников можно выделить?

У «Зенита» хороший подбор игроков, если брать по именам. Глуш, Энрике, Вендел – разве плохие футболисты? Топовые.

Если выбирать конкретно главного конкурента на высокие места, то это ЦСКА», – сказал Сильянов.