Семин прокомментировал возможный уход Станковича в Сербию

Юрий Семин отреагировал на изменения в сборной Сербии.

Драган Стойкович покинул пост главного тренера сербской сборной после поражения от Албании.

На его место из «Спартака» может прийти Деян Станкович.

«Отставку Драгана Стойковича прокомментирую так: это часть профессии тренера. Когда есть неудача, тренер подаeт в отставку, или же руководители принимают такое решение. Тем более что Сербия проиграла одному из своих принципиальных соперников – Албании. Наверное, отставка Стойковича закономерна.

Что касается Станковича и сборной Сербии, по-моему, его никто из «Спартака» не увольняет. К нему есть доверие, он работает», – сказал Сeмин.