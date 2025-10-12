Основатель «Golden Boy» ответил, знает ли Батракова

Основатель премии «Golden Boy» Массимо Франки заявил, что знает полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
«Конечно, я знаю Батракова. Но не так хорошо, как вы, поскольку я не живу в России и не смотрю ваш чемпионат.
Transfermarkt оценил его в 23 миллиона евро? Это необъективная цена. Transfermarkt хорош с точки зрения статистики, но что касается рыночной стоимости игроков – эти данные нелепы», – сказал Франки.
- Батраков провел в этом сезоне 11 матчей, забив 9 голов и сделав 3 ассиста.
- Агент 20-летнего россиянина ранее заявил, что его следующий шаг после «Локо» – уехать в Европу.
Источник: «РБ Спорт»