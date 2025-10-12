Смородская назвала Карпина сильнейшим тренером в истории сборной России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высоко оценила работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
«Карпин входит в число сильнейших тренеров в истории сборной. Хочется верить, что ему предоставится возможность поработать со сборной России на крупном турнире.
Не вина Карпина, что национальная команда играет только товарищеские матчи и нет возможности продемонстрировать ее уровень в официальных играх. Когда он только пришел после Черчесова, то результат не заставил себя долго ждать», – сказала Смородская.
- Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.
- Национальная команда не проигрывает в 20 матчах подряд.
- 14 октября россияне сыграют против Боливии.
Источник: «РБ Спорт»