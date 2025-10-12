Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Смородская назвала Карпина сильнейшим тренером в истории сборной России

Смородская назвала Карпина сильнейшим тренером в истории сборной России

Сегодня, 19:49

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высоко оценила работу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

«Карпин входит в число сильнейших тренеров в истории сборной. Хочется верить, что ему предоставится возможность поработать со сборной России на крупном турнире.

Не вина Карпина, что национальная команда играет только товарищеские матчи и нет возможности продемонстрировать ее уровень в официальных играх. Когда он только пришел после Черчесова, то результат не заставил себя долго ждать», – сказала Смородская.

  • Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.
  • Национальная команда не проигрывает в 20 матчах подряд.
  • 14 октября россияне сыграют против Боливии.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий Смородская Ольга
