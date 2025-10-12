Реакция Григоряна на уход Глушакова

Российский тренер Александр Григорян высказался об уходе из футбола Дениса Глушакова. В субботу состоялся прощальный матч 38-летнего полузащитника.

«Он большой игрок был. Он сделал свою карьеру за счет самоотдачи и целеустремленности.

Четыре года назад я тренировал его супругу в ЦСКА. Он играл в «Химках» и приехал к нам на тренировку после своей. Я его использовал в качестве нейтрального игрока. За эти два часа тренировки с девчонками он полностью отдал себя – был выжат, как лимон. Самоотдача и помогла сделать ему карьеру», – сказал Григорян.