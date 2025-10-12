Назван самый многострадальный клуб России в 2025 году – это не «Спартак»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков отреагировал на падение «Торпедо» на последнее место Первой лиги.
«Фантастика.
«Торпедо» уходит на последнее место. Для этого надо было, чтобы «Чайка» выиграла у «Нефтехимика» – и случилось.
Соль на раны черно-белых сыпать не будем. Самый многострадальный клуб года», – считает Казаков.
- «Торпедо» по ходу сезона принял экс-спартаковец Дмитрий Парфенов.
- Москвичи отстают от спасительной строчки на 2 очка
- «Торпедо» перед началом сезона-2025/26 исключили из РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ильи Казакова