Назван самый многострадальный клуб России в 2025 году – это не «Спартак»

Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков отреагировал на падение «Торпедо» на последнее место Первой лиги.

«Фантастика.

«Торпедо» уходит на последнее место. Для этого надо было, чтобы «Чайка» выиграла у «Нефтехимика» – и случилось.

Соль на раны черно-белых сыпать не будем. Самый многострадальный клуб года», – считает Казаков.