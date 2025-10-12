Введите ваш ник на сайте
Рабинер прокомментировал жесткие штрафы в «Балтике» за пропущенные голы

Сегодня, 09:50
1

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил решение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева штрафовать игроков за пропущенные голы.

«Андрей Талалаев говорил мне в недавнем интервью, что финансовые санкции к игрокам в случае нарушения игровой дисциплины у него присутствуют. Новичок сборной России Мингиян Бевеев конкретизирует.

Конечно, выдающийся показатель всего в шесть пропущенных голов в 11 турах чемпионата – по нему калининградцы идут на первом месте в РПЛ, – взялся не из-за штрафов, а из-за качественной, продуманной, самоотверженной работы команды над обороной на тренировках и в играх. Если бы все было так просто, то штрафовали бы все, всех и за всe, и чем выше были бы суммы – тем лучше результаты показывали бы команды. Это так не работает.

Но вот и сам Бевеев говорит, что до футболистов требования лучше всего доходят именно таким способом. Забили из-под тебя – платишь тысячу долларов. Правда, в топ-клубах такую сумму они бы даже не заметили...» – написал Рабинер.

  • Бевеев пришел в «Балтику» летом свободным агентом.
  • У Мингияна 11 матчей в сезоне РПЛ из 11.
  • 29-летний уроженец Элисты вызван в сборную России на октябрьские матчи.

Еще по теме:
2 игрока дебютировали за Россию в матче с Ираном
Талалаев рассказал об отказе московских клубов играть с «Балтикой» 4
Карпин оценил двух новичков сборной России 1
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Интерес
1760253458
Да ясно,что чаще всего в голове что-то щёлкает,когда обстоятельства дадут пинок под зад.
