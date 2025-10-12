Рабинер прокомментировал жесткие штрафы в «Балтике» за пропущенные голы

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер оценил решение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева штрафовать игроков за пропущенные голы.

«Андрей Талалаев говорил мне в недавнем интервью, что финансовые санкции к игрокам в случае нарушения игровой дисциплины у него присутствуют. Новичок сборной России Мингиян Бевеев конкретизирует.

Конечно, выдающийся показатель всего в шесть пропущенных голов в 11 турах чемпионата – по нему калининградцы идут на первом месте в РПЛ, – взялся не из-за штрафов, а из-за качественной, продуманной, самоотверженной работы команды над обороной на тренировках и в играх. Если бы все было так просто, то штрафовали бы все, всех и за всe, и чем выше были бы суммы – тем лучше результаты показывали бы команды. Это так не работает.

Но вот и сам Бевеев говорит, что до футболистов требования лучше всего доходят именно таким способом. Забили из-под тебя – платишь тысячу долларов. Правда, в топ-клубах такую сумму они бы даже не заметили...» – написал Рабинер.