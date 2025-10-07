Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев сурово оштрафовал игрока «Балтики» за пропущенный гол

Талалаев сурово оштрафовал игрока «Балтики» за пропущенный гол

Сегодня, 13:46
4

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал о летнем штрафе.

– Как главный тренер наказывает игроков основы и за что?

– Штрафными санкциями. Через материальную составляющую до нас гораздо быстрее доходит.

Была история, что «Акрон» забил из-под меня в первой кубковой игре. Меня за это оштрафовали примерно на 1000 долларов. Зато я больше не упускаю игроков соперника.

Это учит нас не выключать концентрацию и постоянно думать на поле.

  • Бевеев пришел в «Балтику» летом свободным агентом.
  • У Мингияна 11 матчей в сезоне РПЛ из 11.
  • 29-летний уроженец Элисты вызван в сборную России на октябрьские матчи.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Балтика Бевеев Мингиян Талалаев Андрей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1759834357
Щас бы наших ниграшлаков за брак штрафовать, вот только суммы должны быть на порядок больше. А то разленились. Не удивительно, что чёрные - самые слаборазвитые люди. Им даже в футбол за деньги лень играть.
Ответить
Айболид
1759836443
― Че такое, Сашок? ― Людей нет. Где люди? ― И птицы затихли. ― Талалаев. Все в укрытие. (с)
Ответить
FWSPM
1759838283
хорошая практика некоторым стоило бы перенять
Ответить
Феликс Михайлов
1759839822
Сто ударов палкой по пятками, и нападающий будет бегать в два раза быстрее.
Ответить
