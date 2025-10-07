Талалаев сурово оштрафовал игрока «Балтики» за пропущенный гол

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев рассказал о летнем штрафе.
– Как главный тренер наказывает игроков основы и за что?
– Штрафными санкциями. Через материальную составляющую до нас гораздо быстрее доходит.
Была история, что «Акрон» забил из-под меня в первой кубковой игре. Меня за это оштрафовали примерно на 1000 долларов. Зато я больше не упускаю игроков соперника.
Это учит нас не выключать концентрацию и постоянно думать на поле.
- Бевеев пришел в «Балтику» летом свободным агентом.
- У Мингияна 11 матчей в сезоне РПЛ из 11.
- 29-летний уроженец Элисты вызван в сборную России на октябрьские матчи.
Источник: Metaratings