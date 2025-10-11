Рабинер оценил фигуру нового тренера «Оренбурга»

Журналист «Спорт-Экспресса», писатель Игорь Рабинер прокомментировал назначение Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера «Оренбурга».

«Новое тренерское имя в РПЛ. «Оренбург» возглавил Ильдар Ахметзянов, очень толково работавший лигой (а сначала – двумя) ниже с «КАМАЗом» при крайне скромных возможностях.

За первой попыткой тренеров на новом уровне всегда интересно наблюдать. А то, что состав у «Оренбурга» сейчас слабый – это да, но, как любит говорить Юрий Палыч, в команды, где все хорошо, тренеров не зовут. Да и в «КАМАЗе» он далеко не со звездами даже по меркам низших дивизионов работал.

И организация работы в клубе, как я понимаю, в «Оренбурге» сейчас на уровне. Дурдома вокруг не будет.

Удачи!» – написал Рабинер.