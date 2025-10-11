Карпин поделился, что ему не понравилось в матче с Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итог товарищеского матча с Ираном (2:1).

У России забили Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

Беспроигрышная серия России достигла 20 матчей.

Следующий соперник – Боливия (14 октября).

– Какие-то мысли появились перед матчем с Боливией? Что бы вы не хотели повторить?

– Точно состав не повторится. Что-то не получилось – сто процентов. Даже когда выигрываем 5:0, всe равно что-то не получается. Отрезками в 20–25 минут прессинговали идеально, подбирали мячи. Концовка первого тайма понравилась, начало второго – не понравилось. Вот этого не хотелось бы повторять. Но если будут другие футболисты – возможно, они этого не повторят.