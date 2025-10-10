Стали известны два клуба РПЛ, в которые может перейти Ротенберг

Директор департамента развития молодeжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг намерен получить должность генерального директора клуба. Если назначения не произойдет, то он может продолжить работу в «Динамо» или «Сочи». Срок контракта 39-летнего функционера с «Локомотивом» истекает в декабре.
Многим руководителям красно-зеленых нравится кандидатура Ротенберга, его вновь рассматривают как потенциального гендиректора клуба. Однако его будущее зависит от результатов команды.
Сообщалось, что руководство и главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов могут быть уволены в случае, если москвичи не попадут в тройку лидеров РПЛ к зимней паузе. Эта вероятность сохраняется, несмотря на то, что железнодорожники идут в топ-3 чемпионата.
По данным «Чемпионата», «Локомотив» планирует продлить контракты с Галактионовым и руководством клуба во главе с генеральным директором Владимиром Леонченко.
Решение может быть принято в декабре после матча 18-го тура чемпионата России с «Сочи».
- Борис Ротенберг выступал за «Локомотив» на позиции защитника с 2016 по 2022 год, после чего завершил карьеру и занял должность директора департамента развития молодeжного футбола клуба.
- В 2024-м он был назначен также на пост заместителя генерального директора красно-зеленых.