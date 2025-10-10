Стали известны два клуба РПЛ, в которые может перейти Ротенберг

Директор департамента развития молодeжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг намерен получить должность генерального директора клуба. Если назначения не произойдет, то он может продолжить работу в «Динамо» или «Сочи». Срок контракта 39-летнего функционера с «Локомотивом» истекает в декабре.

Многим руководителям красно-зеленых нравится кандидатура Ротенберга, его вновь рассматривают как потенциального гендиректора клуба. Однако его будущее зависит от результатов команды.

Сообщалось, что руководство и главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов могут быть уволены в случае, если москвичи не попадут в тройку лидеров РПЛ к зимней паузе. Эта вероятность сохраняется, несмотря на то, что железнодорожники идут в топ-3 чемпионата.

По данным «Чемпионата», «Локомотив» планирует продлить контракты с Галактионовым и руководством клуба во главе с генеральным директором Владимиром Леонченко.

Решение может быть принято в декабре после матча 18-го тура чемпионата России с «Сочи».