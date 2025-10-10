Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны два клуба РПЛ, в которые может перейти Ротенберг

Стали известны два клуба РПЛ, в которые может перейти Ротенберг

Сегодня, 13:15
1

Директор департамента развития молодeжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг намерен получить должность генерального директора клуба. Если назначения не произойдет, то он может продолжить работу в «Динамо» или «Сочи». Срок контракта 39-летнего функционера с «Локомотивом» истекает в декабре.

Многим руководителям красно-зеленых нравится кандидатура Ротенберга, его вновь рассматривают как потенциального гендиректора клуба. Однако его будущее зависит от результатов команды.

Сообщалось, что руководство и главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов могут быть уволены в случае, если москвичи не попадут в тройку лидеров РПЛ к зимней паузе. Эта вероятность сохраняется, несмотря на то, что железнодорожники идут в топ-3 чемпионата.

По данным «Чемпионата», «Локомотив» планирует продлить контракты с Галактионовым и руководством клуба во главе с генеральным директором Владимиром Леонченко.

Решение может быть принято в декабре после матча 18-го тура чемпионата России с «Сочи».

  • Борис Ротенберг выступал за «Локомотив» на позиции защитника с 2016 по 2022 год, после чего завершил карьеру и занял должность директора департамента развития молодeжного футбола клуба.
  • В 2024-м он был назначен также на пост заместителя генерального директора красно-зеленых.

Еще по теме:
Галактионов назвал сильные стороны игры «Локомотива» в текущем сезоне
«Локомотив» определился с будущим Галактионова 1
«Локо» отказался от 30 миллионов за Батракова 10
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Сочи Ротенберг Борис Галактионов Михаил
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1760092274
Локомотив красавцы. Нашли работу для легенды клуба. Напомню, Ротенберг внес существенный вклад в крайнее чемпионство клуба!
Ответить
Главные новости
Стали известны два клуба РПЛ, в которые может перейти Ротенберг
13:15
1
Кисляк заявил о цели выиграть «Золотой мяч»
12:41
4
В ЦСКА высказались о задаче быть выше «Спартака» в таблице РПЛ
12:19
4
Игрок Ирана назвал самого сильного футболиста сборной России
12:10
Глебов раскрыл секрет, кто является любимчиком Карпина
12:01
1
Кисляк ответил на вопрос о переходе в «Зенит»
11:50
2
ВидеоНазван автор лучшего гола РПЛ в сентябре
11:44
3
Кисляк объяснил, почему не перешел в «Фенербахче»
11:33
2
Бразилец из ЦСКА может получить российский паспорт
11:25
10
«Спартак» принял решение по кандидатам Кахигао на пост главного тренера
11:02
6
Все новости
Все новости
Экс-директор «Спартака» сказал, что поможет Соболеву все время играть за «Зенит»
13:37
Назван размер зарплаты нового тренера «Оренбурга»
13:23
Галактионов назвал сильные стороны игры «Локомотива» в текущем сезоне
13:00
Кисляк ответил на вопрос о переходе в «Зенит»
11:50
2
ВидеоНазван автор лучшего гола РПЛ в сентябре
11:44
3
Кисляк объяснил, почему не перешел в «Фенербахче»
11:33
2
Бразилец из ЦСКА может получить российский паспорт
11:25
10
Глебов – о питании до работы с Карпиным: «Пельмешки, пирожочки, сосисочки в тесте»
11:14
«Спартак» принял решение по кандидатам Кахигао на пост главного тренера
11:02
6
Глушенков объяснил, почему не празднует голы за «Зенит»
10:43
5
Экс-игрок ЦСКА оценил отказ Челестини от «ромба Николича»
10:32
Черданцев исключил «Динамо» из числа претендентов на чемпионство
10:27
8
«Локомотив» определился с будущим Галактионова
10:15
1
Фото«Оренбург» объявил о новом главном тренере
10:08
3
Канчельскис объяснил, почему «Спартаку» нужно продлить контракт с Максименко
10:01
8
Талалаев рассказал об отказе московских клубов играть с «Балтикой»
09:24
3
Экс-директор «Спартака» назвал клуб РПЛ, в котором творится кошмар
08:42
13
ФотоКлуб Первой лиги попрощался с тренером, который должен возглавить «Оренбург»
08:25
Корнеев сравнил уровень вратарей «Зенита»
07:41
4
У жены Семака украли золотые часы Cartier
00:36
18
Карпин оценил двух новичков сборной России
Вчера, 23:31
1
Генпрокуратура продолжает проверку слов Клаудиньо про Россию: «Его извинения не убедили»
Вчера, 23:11
11
Боккетти готов возглавить «Спартак» вместо Станковича
Вчера, 22:36
8
Мостовой высказался о перепалке Карпина с министром спорта России
Вчера, 22:22
1
«Оренбург» выкупил нового тренера: известна сумма
Вчера, 21:35
6
Карпин ответил на вопрос о мотивации игроков: «Я их бью и запугиваю»
Вчера, 21:21
1
Пьянич думает о завершении карьеры после ухода из ЦСКА
Вчера, 21:09
2
Семин отреагировал на перепалку Карпина с министром спорта России
Вчера, 20:44
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 