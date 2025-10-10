В ЦСКА высказались о задаче быть выше «Спартака» в таблице РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал высказывание защитника команды Игоря Дивеева. Футболист заявил: «Если ЦСКА выше «Спартака» по итогам сезона, на 50% задача выполнена».
– Недавние слова Дивеева… Хотя бы негласно есть такое правило?
– Конечно, нет. Наверное, это больше для эмоциональной окраски. Быть выше «Спартака» – приятно, но не может быть целью. Думаю, Дивеев это сказал в шутливой форме.
- ЦСКА лидирует в РПЛ с 24 очками после 11 туров. «Спартак» идет 6-м с 18 баллами.
- В 11-м туре красно-синие победили красно-белых со счетом 3:2.
Источник: Sport24