В ЦСКА высказались о задаче быть выше «Спартака» в таблице РПЛ

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал высказывание защитника команды Игоря Дивеева. Футболист заявил: «Если ЦСКА выше «Спартака» по итогам сезона, на 50% задача выполнена».

– Недавние слова Дивеева… Хотя бы негласно есть такое правило?

– Конечно, нет. Наверное, это больше для эмоциональной окраски. Быть выше «Спартака» – приятно, но не может быть целью. Думаю, Дивеев это сказал в шутливой форме.