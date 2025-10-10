«Оренбург» объявил о новом главном тренере

Новым главным тренером «Оренбурга» с 10 октября назначен Ильдар Ахметзянов. 41-летний специалист ранее возглавлял «КАМАЗ».
«Оренбург» занимает 14-е место в РПЛ с 7 очками после 11 туров. Ранее клуб уволил с поста главного тренера Владимира Слишковича.
- Во время игровой карьеры Ахметзянов выступал за «Нефтехимик», «Спартак» (Щелково), «Амкар», «Сибирь» и «КАМАЗ».
- Он работал в тренерском штабе команды из Набережных Челнов с 2017 года. В 2020-м занял пост главного тренера «КАМАЗа».
Источник: официальный сайт «Оренбурга»