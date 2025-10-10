«Оренбург» объявил о новом главном тренере

Новым главным тренером «Оренбурга» с 10 октября назначен Ильдар Ахметзянов. 41-летний специалист ранее возглавлял «КАМАЗ».

«Оренбург» занимает 14-е место в РПЛ с 7 очками после 11 туров. Ранее клуб уволил с поста главного тренера Владимира Слишковича.