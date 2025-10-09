Ожидания Карпина от матча России с Ираном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Ираном.

Встреча пройдет 10 октября на «Волгоград Арене». В ноябре 2023 года российская команда обыграла в Волгограде Кубу со счетом 8:0.

«Волгоград принимает хорошо: с танцами и плясками. В тот раз был полный стадион или практически полный. Надеялись, что будет так же и в этот раз. Тем более что в соперниках не Куба. Поэтому очень рады сюда вернуться и опять увидеть полный стадион», – сказал Карпин.