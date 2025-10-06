В ЦСКА рассказали о восстановлении Акинфеева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что вратарь Игорь Акинфеев восстановится после травмы в кратчайшие сроки.

Голкипер подвернул голеностоп в матче 11-го тура РПЛ со «Спартаком» (3:2).

«Мы все очень сильно переживали, когда Акинфеев получил травму. Но слава богу вроде ничего серьезного. Игорь – опытный и крепкий спортсмен и атлет. Я уверен, что он восстановится в кратчайшие сроки.

Что касается игры Владислава Торопа, то, конечно, тяжело выходить в таком матче, понятно, что нервозность присутствовала, но в целом я считаю, что он справился. Может, на первых минутах понервничал, но дальше играл нормально, помог нам одержать победу», – сказал Бабаев.