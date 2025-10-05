«Со Станковичем надо прощаться»: Рабинер отреагировал на провал «Спартака» в дерби

Журналист «Спорт-Экспресса», писатель, болельщик «Спартака» Игорь Рабинер поделился эмоциями от матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:3).

У ЦСКА 1+1 оформил Данил Круговой.

Красно-синие вышли в лидеры РПЛ.

«Спартак» отстает на 6 очков.

«За все добавленное время «Спартак» середину ни разу не перешел. И за 40 минут после гола Ливая, травмы Акинфеева и тройной замены у ЦСКА красно-белые создали только один момент, когда Гайич выбил из пустых.

Красно-белые заслуживают добрых слов за то, что не сдались после стремительных 0:3, но во второй половине второго тайма, приблизившись к сопернику на дистанцию в мяч, они не придумали ничего, чтобы сделать решающее усилие. ЦСКА, хоть и провалил начало второго тайма, заслужил победу.

Станкович в очередной раз провалил выбор стартового состава и нахимичил со схемой, потом начал лихорадочно латать дыры, – но уйти с 0:3 было почти невозможно. В очередной раз убеждаюсь, что с Деяном надо прощаться. Вероятнее всего, уже зимой», – написал Рабинер.