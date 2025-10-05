Непомнящий спрогнозировал точный счет дерби ЦСКА – «Спартак»

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

«Спартак» только сейчас начинает выходить на свой уровень. По составу он не уступает и превосходит ЦСКА. По качеству игры превосходят армейцы. Завтра столкнутся две команды, у которых претензии на победу одинаковые. Мне кажется, что игра закончится вничью – 1:1.

Шансы у команд равны. У армейцев есть игра, но нет атаки. «Спартак» силeн в быстрых атаках: если ЦСКА будет отходить назад и играть на одной половине, то скорость красно-белых в этом случае не поможет. Я вообще буду стоять за ЦСКА», – сказал Непомнящий.