Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Непомнящий спрогнозировал точный счет дерби ЦСКА – «Спартак»

Непомнящий спрогнозировал точный счет дерби ЦСКА – «Спартак»

Сегодня, 12:05
1

Бывший тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

«Спартак» только сейчас начинает выходить на свой уровень. По составу он не уступает и превосходит ЦСКА. По качеству игры превосходят армейцы. Завтра столкнутся две команды, у которых претензии на победу одинаковые. Мне кажется, что игра закончится вничью – 1:1.

Шансы у команд равны. У армейцев есть игра, но нет атаки. «Спартак» силeн в быстрых атаках: если ЦСКА будет отходить назад и играть на одной половине, то скорость красно-белых в этом случае не поможет. Я вообще буду стоять за ЦСКА», – сказал Непомнящий.

  • Матч начнется в 16:30 мск.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
  • «Спартак» в случае победы опередит ЦСКА в таблице.

Еще по теме:
Обращение «Фратрии» к «Спартаку» перед дерби с ЦСКА 13
Ловчев высказался о работе Челестини и Станковича перед дерби ЦСКА – «Спартак» 6
Губерниев заявил, что ЦСКА может «похоронить» Станковича 2
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Непомнящий Валерий
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1759655628
"Кажется" - это не прогноз, а предположение, ну или предсказание !)...
Ответить
Главные новости
Официальное заявление «Ахмата» по поводу расистской атаки Сперцяна
12:13
2
Дзюба поздравил своих тренеров с днем учителя, не упомянув Карпина, Семака и Эмери
11:46
3
«Увольняйте этого шарлатана!»: новая гневная речь Мэддисона в адрес Карпина
11:37
4
Назначение Хачатурянца в «Спартак» будет проходить через администрацию Путина
11:22
8
«Чемодан, вокзал, Европа»: Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»
10:49
12
Рабинер описал дерби «Динамо» – «Локо» одним прилагательным
10:34
3
Фанатов «Зенита» призвали не надеяться на чемпионство
09:55
12
Азмун не сыграет с Россией: известна причина
09:41
2
Прояснилось будущее Баринова
09:25
Голевая перестрелка «Динамо» и «Локо», эпичный конфуз Дзюбы, расизм Сперцяна, новый клуб Семина и другие новости
01:55
Все новости
Все новости
ВидеоОрлов – о незабитом пенальти Дзюбы: «Артем вспомнил, что неплохо заработал в «Зените»
12:23
1
Непомнящий спрогнозировал точный счет дерби ЦСКА – «Спартак»
12:05
1
Глава «Локо» успокоил болельщиков насчет Баринова
11:30
«Все будет супер»: фигуристка Медведева прокомментировала ситуацию в «Динамо» при Карпине
11:12
3
Павлюченко назвал 2 школьных предмета, по которым у него были «пятерки»
10:55
ВидеоТедеев – об эпичном промахе Дзюбы: «Нужно проявить к Артему доброту, тепло и поддержку»
10:43
Рабинер описал дерби «Динамо» – «Локо» одним прилагательным
10:34
3
Семак назвал футболиста «Зенита», который «не очень удачно» сыграл с «Акроном»
10:28
1
Мостовой прокомментировал сенсационную ничью «Акрона» и «Зенита»
10:14
1
Фанатов «Зенита» призвали не надеяться на чемпионство
09:55
12
Азмун не сыграет с Россией: известна причина
09:41
2
Прояснилось будущее Баринова
09:25
Глава «Локо»: «Премиальные за победу над «Динамо» будут хорошими»
09:05
Мусаев пропустит следующий матч «Краснодара»
01:35
1
Черчесов: «Хорошо, что к нам в Грозный не доходит интернет»
01:25
5
ФотоОбращение «Фратрии» к «Спартаку» перед дерби с ЦСКА
01:05
13
Жуков: «Пока Станкович не на скамейке, «Спартак» всех переигрывает»
00:45
2
Рабинер прокомментировал сенсационную ничью «Зенита» и «Акрона»
00:35
3
Генич описал игру «Динамо» – «Локо» одним прилагательным
00:25
5
Кузяеву вправляли нос после матча с «Крыльями Советов»
00:05
Сперцян будет ставить новые зубы после матча с «Ахматом»: «А они дорогие»
Вчера, 23:38
8
«Будем требовать ответа»: заявление «Ахмата» по поводу расистской атаки Сперцяна на Ндонга
Вчера, 23:16
10
Кордоба прошелся по Дзюбе: «Сегодня все видели его пенальти и понимали, что будет дальше»
Вчера, 23:01
11
Галактионов прокомментировал волевую победу «Локо» над «Динамо»
Вчера, 22:37
2
Реакция Карпина на поражение «Динамо» от «Локомотива»
Вчера, 22:28
9
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 22:20
1
Сперцян ответил на обвинения в расизме: «Ндонг говорил про мою маму»
Вчера, 22:09
22
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:50
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 