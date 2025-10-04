Стало известно имя нового руководителя «Динамо»

Новым председателем совета директоров «Динамо» станет Александр Ивлев. Он прежде всего известен по работе в консалтинговой и аудиторской компании Ernst & Young. Ивлев возглавлял ее российский офис в течение 12 лет.

Сейчас Ивлев занимается частной консалтинговой практикой и входит в состав совета директоров ряда компаний, в том числе в консультативный совет «Динамо».

Сообщается, что он поддерживает «Динамо» с 1974 года и видел последнее чемпионство команды в 1976-м.

«В «Динамо» 58-летний специалист должен продолжить развивать спортивные и коммерческие результаты, наращивать аудиторию, внедрять новые бизнес-процессы и заниматься разроботкой долгосрочной стратегии», – написал журналист Иван Карпов.