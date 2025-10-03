Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о ближайших соперниках национальной команды.

Россия 10 октября примет Иран, а 14 октября – Боливию.

Матчи пройдут в Волгограде и Москве соответственно.

– В октябре нас ждут игры с сильными соперниками – Ираном и Боливией. Уже начали их изучать? И будете ли учитывать особенности их игры при работе на сборе?

– Изучать Иран и Боливию начали сразу как узнали, что предстоит играть с этими сборными. Обе команды – сильные соперники, с которыми нам точно интересно встретиться.

В том числе чтобы понять, насколько мы можем играть в тот футбол, к которому стремимся, в играх с командами высокого уровня.

Поэтому учитывать особенности их игры, конечно, будем. Но это не значит, что будем под них подстраиваться в плане своей игры.

– Осенние матчи сборной в Волгограде становятся уже традицией. Какие эмоции вызывают игры в этом городе?

– Только положительные. На предыдущих играх в Волгограде был полный стадион, надеюсь, что так будет и в этот раз. Отличные болельщики, прекрасный город и арена, с нетерпением ждeм встречи!