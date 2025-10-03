Введите ваш ник на сайте
Семин сделал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»

Сегодня, 11:15
1

Бывший тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак». Команды сыграют 5 октября в 11-м туре РПЛ.

«Мне кажется, что ЦСКА на сегодняшний момент является более сбалансированной психологически и в игровом плане командой. Их не бросает то в жар, то в холод. «Спартак» может быть очень хорош, а может сыграть не лучшим образом. У «Спартака» все-таки нет такой стабильности, как у ЦСКА.

У армейцев выделил бы большую фигуру – Матвей Кисляк. Вопрос – будет ли играть Кирилл Глебов или нет, ведь он в атаке создает большую остроту. ЦСКА сильно играет в обороне во главе с Игорем Акинфеевым. «Спартак» подходит только к стадии определенной стабильности. Но ЦСКА – «Спартак» всегда является настоящим дерби для болельщиков и всех. Думаю, что игра будет очень жесткой, но вместе с тем интересной. Но здесь также – проигравшая команда шансы свои теряет на дальнейшие перспективы в турнирной таблице.

Станкович же тренирует, присутствует в тренировочном процессе. Его дисквалификация – определенное стечение обстоятельств. Если есть нарушение, зачем дисквалифицировать, это определенный ущерб клубу. Наказывайте громадным штрафом, пускай он тренирует дальше. Так что Станкович все равно внутренне присутствует, нет только на скамейке. Я думаю, что никакого влияния это не окажет на матч. Может быть, футболисты «Спартака» более спокойными будут, а также руководящий состав на скамейке запасных», – сказал Семин.

  • ЦСКА после 10 туров РПЛ занимает 1 место в турнирной таблице, имея на счету 21 очко.
  • «Спартак» располагается на 5 строчке с 18 очками.

Губерниев определил фаворита в дерби ЦСКА – «Спартак» 1
Дивеев назвал главного соперника ЦСКА 1
Мостовой предсказал результат дерби ЦСКА – «Спартак» 16
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Семин Юрий
