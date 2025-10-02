Тренеров «Локомотива» обвинили в спаде у Батракова

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил игру полузащитника команды Алексея Батракова.

«Я уже какой матч не вижу Батракова. Он сдал. С «Ахматом» он забил гол, но в последних играх мы его на поле не видим. И это вина тренерского штаба. Надо им думать, почему Батраков потерялся. Если его сдвигать на другие позиции, то это не улучшает его игру.

Если так будет продолжаться, то мы потеряем Батракова. Вижу в этом вину тренеров, которые не могут правильно поставить ему задачу согласно его амплуа», – сказал Наумов.