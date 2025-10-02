Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бабаев прокомментировал решение CAS по денежному спору ЦСКА с Федотовым

Бабаев прокомментировал решение CAS по денежному спору ЦСКА с Федотовым

Вчера, 11:01

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о решении CAS по спору клуба с бывшим тренером Владимиром Федотовым.

  • Федотова уволили летом 2024 года, заменив на Марко Николича.
  • Тренер требовал компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 200 миллионов рублей.
  • Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил иск Федотова, обязав ЦСКА заплатить ему 630 704 евро (61 миллион рублей).

«Исковые требования были существенно выше, больше двух миллионов евро, если брать с налогами. И еще до рассмотрения дела по существу в палате РФС, мы предлагали справедливую компенсацию. Мы посчитали, что Владимир Валентинович очень много полезного и хорошего сделал для клуба. Команда занимала второе место в РПЛ, побеждала в Кубке. Но, как это часто бывает в футболе, уходят тренеры, футболисты и менеджеры. И этот момент настал.

Но мы сделали все от нас зависящее, чтобы разойтись полюбовно, пожать друг другу руки и расстаться в хороших отношениях. К сожалению, этого не получилось. Ожидания представителей Федотова были существенно выше, поэтому та сумма, которую мы предлагали очень близко к той, которую присудил CAS. Она не была принята стороной Федотова.

Таким образом, дело перешло в юрисдикционные органы. В первой инстанции требования истца были полностью признаны необоснованными. После этого было длительное рассмотрение дела в CAS. В итоге три оклада, вот и вся история. Жалко времени и репутационных потерь, но страница перевернута и идем дальше», – сказал Бабаев.

Еще по теме:
Федотов отреагировал на решение CAS по спору с ЦСКА 1
Реакция ЦСКА на решение CAS по спору с Федотовым 4
CAS вынес решение по спору ЦСКА и Федотова 8
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир Бабаев Роман
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов» – победители ликуют!
1
В РФС объяснили, почему Россию не возвращают в международные турниры
16:51
1
Канчельскис сравнил «Спартак» с топ-клубом АПЛ: «Те тоже сначала идут на первом месте, а потом сдуваются»
16:29
1
Карпин охарактеризовал сборные Ирана и Боливии
16:16
ФотоСмертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
15:59
УЕФА обвинили в соучастии в геноциде: «Выгоните немедленно Израиль!»
15:15
3
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
6
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Стало известно, зачем Тикнизян стал гражданином Сербии
14:28
2
Все новости
Все новости
Два клуба РПЛ готовы переманить Денисова из «Спартака»
15:00
6
Карпин прокомментировал вызов спартаковца Умярова в сборную России
14:48
Погиб лучший бомбардир Кубка России-2010/11
14:38
1
Карпин объяснил, почему не вызвал Мостового в сборную России
14:14
2
ФотоИтоговый состав сборной России на матчи с Ираном и Боливией
13:52
3
Дивеев назвал главного соперника ЦСКА
13:28
1
Новичок «Спартака» Жедсон рассказал, что его удивило в России
13:19
8
Каррера объяснил, почему не поедет на прощальный матч Глушакова
13:06
Мостовой предсказал результат дерби ЦСКА – «Спартак»
12:54
16
Бубнов дал совет Станковичу на дерби с ЦСКА
12:50
5
Дивеев рассказал о последних книгах, которые он прочитал
12:28
2
ФотоЧистяков рассудит ЦСКА – «Спартак» и другие назначения на 11-й тур РПЛ
12:17
Фото«Крылья Советов» подписали 75-летнего футболиста
12:00
8
Еще один руководитель может уйти из «Динамо»
11:50
5
Где смотреть матч «Динамо» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 4 октября 2025
11:47
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 4 октября 2025
11:45
Где смотреть матч «Рубин» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 4 октября 2025
11:42
Каррера отказался от прощального матча Глушакова по двум причинам
11:41
10
Где смотреть матч «Акрон» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 4 октября 2025
11:39
Семин сделал прогноз на дерби ЦСКА – «Спартак»
11:15
1
Бубнов обалдел от новичка ЦСКА: «Какой сильный игрок!»
11:06
3
Григорян назвал ключевого игрока «Спартака»: «Делает чудовищный объем работы»
10:50
5
В РФС прокомментировали агрессивное поведение Станковича
10:41
1
Ливай – о выступлении за «Спартак»: «Я много чем недоволен»
10:05
13
Прогноз Рабинера на ЦСКА – «Спартак»
09:57
1
ФотоБаринов нарвался на новые штрафы
09:42
4
Бистрович объяснил, почему не покинул ЦСКА в 2022 году по опции ФИФА: «Не хотел проявлять неуважение»
09:05
1
Определен клуб-лидер РПЛ по вложениям в академию
08:53
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 