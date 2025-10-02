Новые подробности драки Смолова в «Кофемании»

Инсайдер Иван Карпов раскрыл новые детали майского инцидента в «Кофемании» с участием Федора Смолова.

Футболист побил двух посетителей «Кофемании» в конце мая.

Он обвиняется в «умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести».

Смолову грозит до 3 лет лишения свободы.

«35-летний футболист с первого дня настаивал, что будет решать вопрос с потерпевшими только в рамках закона. Вину в нанесении удара публично признал, извинения принес, на все опросы и допросы являлся по первому требованию.

Однако свидетель Попелуха в неформальных беседах недвусмысленно намекал, что у него связи в силовых структурах, включая ФСБ и ФСО. Это якобы может повлиять на ход предварительного следствия и тогда исход для Смолова будет максимально плохим. Но за 1 миллион долларов можно замять дело. Федор от этого категорически отказался.

В сложившихся обстоятельствах адвокаты Смолова довольны тем, что дело из ОМВД по Пресненскому району передано в Управление организации дознания ГУ МВД по Москве. Так потерпевшим будет сложнее влиять на ситуацию. Ведь теперь контроль будет значительно строже.

Также появилась полная видеозапись инцидента. На ней видно, как еще до рукоприкладства со стороны Смолова свидетель (тот, по кому в итоге Федор промахнулся) говорит что-то в спину уходящему футболисту. По показаниям свидетелей это была фраза: «*** [Фигня] твой «Краснодар». Тем самым Попелуха провоцирует конфликт.

Еще видео показало, что пострадавший Кузьминов попал в живот Смолову еще до того, как Федор его ударил. Все эти факты могут существенно повлиять на ход расследования. Но пока защита рада тому, что его передали на уровень города», – сообщил Карпов.