«Барселона» нашла замену для Левандовского за 200 миллионов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта определился с приоритетным вариантом усиления атаки на следующее лето.

Он хочет видеть в каталонской команде нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса.

25-летний аргентинец должен стать заменой для Роберта Левандовского, чей контракт истекает в июне 2026 года.

Президент «Барсы» ожидает, что «Атлетико» потребует за Альвареса не менее 200 миллионов евро.

Контракт форварда с мадридцами действует до 2030 года, в нем прописаны отступные в размере 500 миллионов.

Не исключено, что из-за цены трансфера «Барселона» переключит внимание на Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».