Реакция ЦСКА на решение CAS по спору с Федотовым

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо озвучил позицию клуба по поводу завершившегося разбирательства с Владимиром Федотовым.
- Тренер требовал компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 200 млн рублей.
- Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил иск Федотова, обязав ЦСКА заплатить ему 630 704 евро (61 млн рублей).
«Сегодня клуб получил долгожданное решение CAS по судебному процессу с Владимиром Валентиновичем Федотовым. И мы рады, что этим решением закрываем, так уж вышло, длительную историю споров.
Напомним, что сторона истца запрашивала более двух миллионов евро. При этом само решение CAS – присудить Владимиру Валентиновичу сумму, примерно равную трем месячным окладам, – мы воспринимаем положительно, ведь еще на этапе досудебного общения таковым и было наше предложение.
Можем только сожалеть, что было потрачено немало времени, а спор и наши отношения стали достоянием общественности.
Мы рады завершению судебного процесса, вызывавшего справедливые и постоянные вопросы журналистов, комментарии болельщиков.
Хотелось бы оставить в памяти совместные успехи клуба и Владимира Валентиновича, а не то, что было после», – написал Брейдо в своем телеграм‑канале.
- Тренер покинул ЦСКА по окончании сезона-2023/24.
- Он возглавлял армейцев 2 года и выиграл с ними FONBET Кубок России.