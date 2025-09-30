Реакция ЦСКА на решение CAS по спору с Федотовым

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо озвучил позицию клуба по поводу завершившегося разбирательства с Владимиром Федотовым.

Тренер требовал компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 200 млн рублей.

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил иск Федотова, обязав ЦСКА заплатить ему 630 704 евро (61 млн рублей).

«Сегодня клуб получил долгожданное решение CAS по судебному процессу с Владимиром Валентиновичем Федотовым. И мы рады, что этим решением закрываем, так уж вышло, длительную историю споров.

Напомним, что сторона истца запрашивала более двух миллионов евро. При этом само решение CAS – присудить Владимиру Валентиновичу сумму, примерно равную трем месячным окладам, – мы воспринимаем положительно, ведь еще на этапе досудебного общения таковым и было наше предложение.

Можем только сожалеть, что было потрачено немало времени, а спор и наши отношения стали достоянием общественности.

Мы рады завершению судебного процесса, вызывавшего справедливые и постоянные вопросы журналистов, комментарии болельщиков.

Хотелось бы оставить в памяти совместные успехи клуба и Владимира Валентиновича, а не то, что было после», – написал Брейдо в своем телеграм‑канале.