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Реакция ЦСКА на решение CAS по спору с Федотовым

30 сентября 2025, 18:55
4

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо озвучил позицию клуба по поводу завершившегося разбирательства с Владимиром Федотовым.

  • Тренер требовал компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 200 млн рублей.
  • Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил иск Федотова, обязав ЦСКА заплатить ему 630 704 евро (61 млн рублей).

«Сегодня клуб получил долгожданное решение CAS по судебному процессу с Владимиром Валентиновичем Федотовым. И мы рады, что этим решением закрываем, так уж вышло, длительную историю споров.

Напомним, что сторона истца запрашивала более двух миллионов евро. При этом само решение CAS – присудить Владимиру Валентиновичу сумму, примерно равную трем месячным окладам, – мы воспринимаем положительно, ведь еще на этапе досудебного общения таковым и было наше предложение.

Можем только сожалеть, что было потрачено немало времени, а спор и наши отношения стали достоянием общественности.

Мы рады завершению судебного процесса, вызывавшего справедливые и постоянные вопросы журналистов, комментарии болельщиков.

Хотелось бы оставить в памяти совместные успехи клуба и Владимира Валентиновича, а не то, что было после», – написал Брейдо в своем телеграм‑канале.

  • Тренер покинул ЦСКА по окончании сезона-2023/24.
  • Он возглавлял армейцев 2 года и выиграл с ними FONBET Кубок России.

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Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Премьер-лига ЦСКА Федотов Владимир
Комментарии (4)
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Artemka444
1759252959
Как обычно винят всех кроме себя!!!
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vvv123
1759262746
Рад за Федотова. Отличный тренер. А кони - позорище!
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нейтральныйкакникто
1759279782
Три месячных оклада- нормальное.!При сокращении простых работяг на производстве так и поступают. Правда там могут уволить и по СТАТЬЕ!!
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Непутриот
1759288500
никогда не любил жадного, как все "патриоты", федотова
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