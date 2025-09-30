В «Пари НН» определились с будущим Шпилевского

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о будущем главного тренера команды Алексея Шпилевского.
«Разве есть тренеры, которые любят проигрывать? Все хотят выигрывать и набирать очки. Конечно, любая серия проигрышей давит на тренера, команду и болельщиков. Естественно, все хотят выигрывать.
Кредит доверия Шпилевсокму? У нас длительный контракт с ним. Мы его поддерживаем максимально. Мы понимали, что те изменения, которые мы хотели сделать, будут тяжелыми. Поэтому мы все так и закладывали. Тему с будущим Шпилевского мы не обсуждаем. Мы ему доверяем и поддерживаем», – сказал Удальцов.
- «Пари НН» занимает 15-е место в РПЛ с 6 очками после 10 туров. Команда одержала 2 победы при 8 поражениях.
- В FONBET Кубке России нижегородцы занимают 3-е место в группе C с 3 очками после 4 матчей. Команда выиграла 1 встречу при 3 поражениях.
Источник: Sport24