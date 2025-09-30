Григорян назвал преимущество «Спартака» над всеми клубами РПЛ

Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался о тактической схеме «Спартака».

«В схеме «4–3–3» Эсекьелю Барко тяжело выполнять объем работы одного из инсайдов. Другой вариант – номинальный левый нападающий, который создает численное преимущество в центре – тоже достаточно легкомысленный вариант.

Поэтому у Станковича родилась идея сохранить тройку центральных полузащитников, при этом есть один нападающий и Барко – свободный художник. Почему он отказался от этой модели, одному богу известно, но мне кажется, что она имела право на жизнь и дальнейшее развитие.

«Спартак» набирает очки, он в трех очках от первого места по одной простой причине: сумасшедший подбор быстрых, «ртутных», креативных, взрывных игроков, которым не обладает ни один клуб РПЛ», – сказал Григорян.