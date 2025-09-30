Григорян назвал игрока ЦСКА, которого следует заменить

Бывший главны тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался о лидерстве ЦСКА в РПЛ.
«ЦСКА – лидер по игре. По тому удовольствию, которое получают не только болельщики ЦСКА, но и болельщики других команд. Надолго ли – трудно предположить.
Я очень уважаю Тамерлана Мусаева, парень феноменальными волевыми усилиями полностью подчиняет себя игре, но, чтобы рассчитывать на долгосрочное лидерство, ЦСКА необходим более мастеровитый нападающий», – сказал Григорян.
- ЦСКА вышел на 1-е место в РПЛ по итогам 10 туров с 21 очком.
- 24-летний Тамерлан Мусаев провел в этом сезоне 15 матчей за красно-синих, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»