Григорян назвал игрока ЦСКА, которого следует заменить

Бывший главны тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался о лидерстве ЦСКА в РПЛ.

«ЦСКА – лидер по игре. По тому удовольствию, которое получают не только болельщики ЦСКА, но и болельщики других команд. Надолго ли – трудно предположить.

Я очень уважаю Тамерлана Мусаева, парень феноменальными волевыми усилиями полностью подчиняет себя игре, но, чтобы рассчитывать на долгосрочное лидерство, ЦСКА необходим более мастеровитый нападающий», – сказал Григорян.