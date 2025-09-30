Талалаев сделал заявление о судействе в игре с ЦСКА: «Это все видят, но молчат»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что его команда потерпела первое поражение в сезоне РПЛ из-за судейской ошибки.

Калининградцы в 10-м туре проиграли ЦСКА – 0:1.

Единственный гол они пропустили на 95-й минуте от Игоря Дивеева.

Матч судил Сергей Иванов.

«Если мы сейчас обсуждаем игру – я согласен, что ЦСКА играл лучше нас. Мы делали максимум того, что мы можем на сегодняшний день. Да, у нас совсем не получалась игра в быстрой ответной атаке, они не доходили до ударов.

Но если мы будем обсуждать конкретно пропущенный гол на последней минуте, то там был наступ в нашей штрафной на Саусе, который после блока должен был переключиться на Дивеева, который забивал гол. Это все видят, но все об этом молчат.

Моя основная претензия – чтобы трактовка правил была обоюдной для всех. То, что мы совершаем тактические фолы чаще других, – я с этим согласен. Мои пацаны что могут, то и делают на поле, особенно с такой играющей командой», – сказал Талалаев.