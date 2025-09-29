Генич спрогнозировал результат матча «Кайрат» – «Реал»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не верит, что «Кайрат» отберет очки у «Реала».

Команды встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Кайрат» примет «Реал» во вторник, 30 сентября, в 19:45 мск.

Перед выездом в Казахстан команда Хаби Алонсо была разгромлена «Атлетико» – 2:5.

«Явно «Кайрат» не доставит «Реалу» тех проблем, какие были у них в мадридском дерби. «Кайрат» может просто перегореть, видя перед собой этих звезд мадридского клуба и понимая, какая атмосфера на трибунах.

«Реалу» должно быть комфортно, привычно в таких условиях. Да, разница во времени, да, первый слот временной, да, долгий перелет у «Реала», но это все отговорки в пользу бедных.

Я думаю, что «Реал» на классе просто свое возьмет – уверенно увезет победу из Казахстана. На мой взгляд, он выиграет, не пропустив», – сказал Генич.