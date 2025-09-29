Введите ваш ник на сайте
Генич спрогнозировал результат матча «Кайрат» – «Реал»

Сегодня, 22:33
3

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич не верит, что «Кайрат» отберет очки у «Реала».

  • Команды встретятся во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
  • «Кайрат» примет «Реал» во вторник, 30 сентября, в 19:45 мск.
  • Перед выездом в Казахстан команда Хаби Алонсо была разгромлена «Атлетико» – 2:5.

«Явно «Кайрат» не доставит «Реалу» тех проблем, какие были у них в мадридском дерби. «Кайрат» может просто перегореть, видя перед собой этих звезд мадридского клуба и понимая, какая атмосфера на трибунах.

«Реалу» должно быть комфортно, привычно в таких условиях. Да, разница во времени, да, первый слот временной, да, долгий перелет у «Реала», но это все отговорки в пользу бедных.

Я думаю, что «Реал» на классе просто свое возьмет – уверенно увезет победу из Казахстана. На мой взгляд, он выиграет, не пропустив», – сказал Генич.

Источник: «РБ Спорт»
Лига чемпионов Реал Кайрат Генич Константин
Комментарии (3)
fakeid
1759175009
а вдруг случится апоэл-2? кстати, хряки могут сколько угодно визжать, что зенит им проиграл в первом матче, но из группы вышли оба, оставив позади шахтёр и порту. от неизвестного апоэла не только зениту тогда досталось, раз они 1 место в группе заняли. и ещё лион в 1/8 выбили.
Ответить
FFR
1759178184
Карабах выиграл же у Бенфики в Лиссабоне, хотя Бенфика это не Реал.
Ответить
18+
  • Читайте нас: 