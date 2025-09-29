Непомнящий объяснил, почему ЦСКА не станет чемпионом

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что ЦСКА не выиграет РПЛ-2025/26, несмотря на лидерство после десяти туров.
«ЦСКА набрал свои очки [с «Балтикой»] и находится сейчас на первом месте, но с такой атакой, как у армейцев, до золота не доберешься.
Очень слабая реализация. Приходится защитникам забивать. Мусаев пока потерял форму. Он работает и пашет, свои будет забивать. Но этого недостаточно», – сказал Непомнящий.
- ЦСКА набрал 21 очко в 10 турах РПЛ: 6 побед, 3 ничьих, 1 поражение.
- Московская команда опережает «Локомотив» и «Краснодар» на 1 балл, «Зенит» – на 2, «Спартак» – на 3.
- Армейцы забили 19 голов в чемпионате – это 4-й показатель после «Локомотива» (21), «Краснодара» (20) и «Зенита» (20).
Источник: «Матч ТВ»