Непомнящий объяснил, почему ЦСКА не станет чемпионом

Сегодня, 17:05
1

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что ЦСКА не выиграет РПЛ-2025/26, несмотря на лидерство после десяти туров.

«ЦСКА набрал свои очки [с «Балтикой»] и находится сейчас на первом месте, но с такой атакой, как у армейцев, до золота не доберешься.

Очень слабая реализация. Приходится защитникам забивать. Мусаев пока потерял форму. Он работает и пашет, свои будет забивать. Но этого недостаточно», – сказал Непомнящий.

  • ЦСКА набрал 21 очко в 10 турах РПЛ: 6 побед, 3 ничьих, 1 поражение.
  • Московская команда опережает «Локомотив» и «Краснодар» на 1 балл, «Зенит» – на 2, «Спартак» – на 3.
  • Армейцы забили 19 голов в чемпионате – это 4-й показатель после «Локомотива» (21), «Краснодара» (20) и «Зенита» (20).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Непомнящий Валерий
Комментарии (1)
ySS
1759161311
Не может Цска испортить второй юбилей братскому клубу. Кто другой, но не они)
Ответить
Непомнящий объяснил, почему ЦСКА не станет чемпионом
17:05
1
