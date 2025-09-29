Непомнящий объяснил, почему ЦСКА не станет чемпионом

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что ЦСКА не выиграет РПЛ-2025/26, несмотря на лидерство после десяти туров.

«ЦСКА набрал свои очки [с «Балтикой»] и находится сейчас на первом месте, но с такой атакой, как у армейцев, до золота не доберешься.

Очень слабая реализация. Приходится защитникам забивать. Мусаев пока потерял форму. Он работает и пашет, свои будет забивать. Но этого недостаточно», – сказал Непомнящий.