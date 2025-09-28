Челестини высказался о лидерстве ЦСКА в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча 10-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0).
– Наша команда заслужила победу. Мы больше атаковали, искали моменты. «Балтика» – команда очень тяжелая. Против них очень тяжело играть, сложно создавать моменты. Надо попотеть, чтобы забить гол «Балтике». Но я говорил ребятам, что футбол справедлив. Я просил их трудиться до последней минуты.
– Как вам дебют Пополитова?
– Я им очень доволен. Боролся за каждый мяч, шел в каждый эпизод. Я уверен, что он нам поможет.
– Как вам на первом месте в таблице?
– Нам надо было восстановить прежнюю динамику. Эти ребята заслуживают идти лидерами. Но быть лидерами в сентябре… Это еще ни о чем не говорит.
- Единственный гол во встрече на 90+5-й минуте забил Игорь Дивеев.
- ЦСКА вышел на 1-е место в РПЛ с 21 очком после 10 туров. Команда опережает на 1 очко «Локомотив» и «Краснодар».
- Глеб Пополитов вышел на поле в составе ЦСКА на 73-й минуте.
Источник: «Матч ТВ»