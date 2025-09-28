Черчесов: «Болельщикам надо брать пример с Кадырова»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о присутствии Рамзана Кадырова на матче 10-го тура РПЛ против «Акрона» (3:0).

– Матч посетил Глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Что скажете о постепенном улучшении посещаемости домашних игр команды?

– Болельщикам надо брать пример с Главы Республики. Мы не можем просить, мы можем только показать, чего мы хотим, как меняется клуб. Заставить никого невозможно, а вот заинтересовать… Надо играть с сердцем, чтобы народ это оценил и пришел к нам. Надеюсь, скоро стадион будет заполнен.