Реакция болельщиков «Зенита» на разгром «Оренбурга»

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» отреагировало на победу над «Оренбургом» (5:2) в 10-м туре РПЛ.

Покер у Максима Глушенкова.

«Зенит» отстает от 1-го места на очко.

Петербуржцы проводят 100-й сезон.

«Какое-то малость забытое чувство, когда твоя команда просто на классе уничтожает соперника. Да, местами на классе игроков – но их как бы именно для этого за миллионы и покупали.

Что порадовало: кумиры показали, что «Краснодар» – не единоразовая акция, и у творческого коллектива за 180+ миллионов евро в сумме все еще есть вкус к футболу.

Особенно когда дают в него играть – тут не будем обольщаться уровнем сопротивления «Оренбурга», который позволял больше, чем пьяная бухгалтерша на корпоративе.

Глушенков – прекрасен.

Педро – умничка.

Вендел – Вендел.

Денис Адамов – за счет прощаем, но в последний раз. Спокойнее надо быть.

Отдельно отметим Семака и его реакции на бровке: с матча против «Ахмата» в Кубке Сергея Богдановича как подменили. Очень много нерва. Плюс Шилов не на 90-й. Посещение игры «молодежки» на неделе. Не иначе вот-вот снег пойдет.

У «Зенита» после поражения от «Ахмата» 7 побед и 2 ничьи и 25 (!) забитых мячей.

Впереди – «Рубин» в Кубке, «Акрон» и «Сочи» в РПЛ. Хороший календарь для возвращения на первое место», – написали болельщики.