Тренер «Ростова» Альба – о 0:0 против «Краснодара»: «Я так и хотел»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал исход матча 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:0).
– Какие тактические перестановки были в перерыве?
– Не меняли ничего. Были небольшие корректировки по игре на нашей половине поля. Я доволен первым и вторым таймом.
– Чем недовольны?
– Игра получилось такой, какой я хотел – думал о ней ночью. Только голов не было. Мы хотели победить и набрать три очка.
– Как получить удовольствие от игры, когда команды на двоих нанесли три удара?
– Мы ратуем на каждый момент, борьбу. Работаем над этим на тренировках. Я рад, когда вижу, что работают наши задумки.
– Как вам удалось сдержать Джона Кордобу?
– Чистяков был лучшим в борьбе. Он молодец.
- «Ростов» занимает 11-е место.
- Следующий соперник «Ростова» в РПЛ – «Оренбург».
- Альба во главе команды с февраля.
Источник: «Матч ТВ»