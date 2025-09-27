Введите ваш ник на сайте
Примера. «Реал» крупно проиграл в дерби «Атлетико» – 2:5

Сегодня, 19:21
12

В матче 5-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на своем поле победил «Реал» со счетом 5:2.

Хозяева открыли счет в матче на 14-й минуте благодаря голу Робена Ле Нормана. «Реал» на 25-й сравнял счет – отличился Килиан Мбаппе, а на 36-й вышел вперед после гола Арда Гюлера. «Атлетико» отыгрался еще до перерыва. На 45+3-й минуте мяч в ворота «сливочных» отправил Александр Серлот.

Во втором тайме «матрасники» довели встречу до разгрома. Дубль оформил Хулиан Альварес, отличившийся с пенальти на 51-й минуте и на 63-й минуте. Последний гол в игре забил Антуан Гризманн на 90+4-й минуте.

«Реал» потерпел первое поражение в сезоне, прервав серию из 7 побед подряд во всех турнирах. Команда сейчас лидирует в Ла Лиге с 18 очками после 7 матчей.

«Атлетико» идет на 4-й позиции с 12 баллами. Беспроигрышная серия команды в чемпионате Испании достигла 6 встреч подряд.

Испания. Примера. 7-й тур

Атлетико – Реал – 5:2 (2:2)

Голы: 1:0 – Ле Норман, 14; 1:1 – Мбаппе, 25; 1:2 – Гюлер, 36; 2:2 – Серлот, 45+3; 3:2 – Альварес, 51 (с пенальти); 4:2 – Альварес, 63; 5:2 – Гризманн, 90+4.

Таблица турнира

Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Реал Атлетико
Комментарии (12)
DeStar
1758990307
мда, атлетико так никого выиграть не может, но реал пожалуйста. Вот и первая проверка команды алонсо с мало мальски сильным соперником которые в фиговой форме.. жестко
Ответить
...уефан
1758990347
...всех, кто против Реала, с праздником! Размазали Матрасы сливочную слизь по зелёному газону...
Ответить
CSKA №1
1758990383
Вот это они их грохнули!!!
Ответить
zigbert
1758990395
"Нашла коса на камень". Кто бы мог подумать.
Ответить
САНЁК17
1758990644
Эпоха новая , не знали кто такие Атлетико Мадрид, они большие актеры-клоуны на футбольном поле
Ответить
insider_retro
1758990718
Это больше, чем проигрыш...
Ответить
Spartak_forv@
1758990942
Первая серьезная команда и пожалуйста.Атлетико был на голову выше,это факт,победа заслужена
Ответить
Папа не римский
1758991182
Красавы Атлетико...После такого, у Реала впереди матч в ЛЧ с Кайратом. Опасаюсь за Реал )))
Ответить
Тинез Розоп
1758992587
Хаби не Зизу….
Ответить
lek!
1758993521
Кирпич Реалу в рот , вот это поворот . Думал Реал пройдет по Атлетико , первый серьезный соперник Реала .
Ответить
