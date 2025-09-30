Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Раскрыты подробности перепалки Винисиуса и Коке в мадридском дерби

Раскрыты подробности перепалки Винисиуса и Коке в мадридском дерби

Сегодня, 01:30

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор и полузащитник «Атлетико» Коке снова поругались во время матча.

Сначала бразилец назвал соперника «гребаным плаксой», после чего тот стал говорить провокационные вещи.

«Мбаппе вытеснил тебя. Он лучший», – сказал Коке.

«Конечно, но мы играем вместе и выиграем больше», – ответил Винисиус.

Позднее игрок «Реала» также высказал капитану «Атлетико» претензии насчет слива диалогов: «Ты постоянно болтаешь с прессой. Ты рассказываешь журналистам обо всем, что я говорю тебе».

Примера. «Реал» крупно проиграл в дерби «Атлетико» – 2:5 16
Источник: La Razon
Испания. Примера Реал Атлетико Коке Винисиус
